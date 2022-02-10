10.02.2022
17:17
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Общество

Нерюнгринцы добились изменения расписания автобусов

Жители села Большой Хатыми Нерюнгринского района Якутии через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» пожаловались на неудобное расписание автобусов, которые следуют в районный центр — город Нерюнгри, передает ЦУР Якутии.

Автобус курсировал по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Жители не могли поехать в райцентр по своим делам в воскресенье. Кроме того, приемные дни некоторых ведомств не совпадали с расписанием автобуса.

ЦУР Якутии зафиксировал жалобу и обратился в Нерюнгринскую районную администрацию.

Администрация провела общее собрание жителей поселка, на котором приняли единогласное решение об изменении расписания автобуса до Нерюнгри. Теперь он едет по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 14 февраля автобус будет курсировать по новому расписанию, удобному большинству селян.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ЦУР Якутии
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