Нерюнгринцы добились изменения расписания автобусов

Жители села Большой Хатыми Нерюнгринского района Якутии через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» пожаловались на неудобное расписание автобусов, которые следуют в районный центр — город Нерюнгри, передает ЦУР Якутии.

Автобус курсировал по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Жители не могли поехать в райцентр по своим делам в воскресенье. Кроме того, приемные дни некоторых ведомств не совпадали с расписанием автобуса.

ЦУР Якутии зафиксировал жалобу и обратился в Нерюнгринскую районную администрацию.

Администрация провела общее собрание жителей поселка, на котором приняли единогласное решение об изменении расписания автобуса до Нерюнгри. Теперь он едет по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 14 февраля автобус будет курсировать по новому расписанию, удобному большинству селян.