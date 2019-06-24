Непослушный преступник напал на работников колонии

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего уроженца Верхневилюйского района. Он признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

Установлено, что с декабря 2011 года подсудимый отбывает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет в исправительной колонии.

В ноябре 2018 года сотрудник исправительного учреждения вошел в одну из камер и дал команду осужденным выйти в коридор и построиться, на что подсудимый, не желая соблюдать установленный порядок отбывания наказания, высказал угрозу применения насилия в отношении работника колонии и нанес ему два удара в плечо. Далее, будучи доставленным в комнату досмотра, нанес удар ногой в живот другого сотрудника.

По месту отбывания наказания подсудимый характеризуется отрицательно в связи с нарушениями режима, совершил два умышленных преступления средней тяжести в период отбывания лишения свободы по приговору суда.

С учетом мнения государственного обвинителя и совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.