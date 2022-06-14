Неожиданные итоги альтернативного народного праймериз в Мегино-Кангаласском улусе

Вчера, 13 июня в Мегино-Кангаласком улусе состоялся праймериз «Единой России» – предварительное внутрипартийное голосование за кандидата от партии на пост главы района. Как сообщал SakhaLife, в праймериз не принял участия один из фаворитов предвыборной гонки, глава села Майя Дмитрий ТИХОНОВ.

В комментарии SakhaLife он заявил, что не видит смысла в таком праймериз, в котором принимают участие лишь 200 выборщиков, тщательно отобранных районным отделением партии.

«Единая Россия» пока не огласила официальные итоги праймериз. Однако и без того ясно, что в отсутствие реальной конкуренции победу одержал Семен ПОТАПОВ, заместитель главы Мегино-Кангаласского улуса, считающийся преемником действующего главы Николая СТАРОСТИНА.

Недостатком этого голосования является ограниченный круг его участников, что определено сценарием №4 организации праймериз. И все же организаторы праймериз могут считать, что на данном этапе лидером мнений является Семен Потапов.

В этот же день Захар НИКИТИН, директор колледжа культуры и искусства республики, выходец из Мегино-Кангаласского улуса, организовал в своем телеграм-канале https://t.me/zakharnikitin/590

альтернативное голосование, в котором мог принять участие любой желающий.

По факту, проголосовали 708 человек, из которых за кандидатуру Дмитрия Тихонова высказались 472 человека (67% от общего числа голосовавших), за Семена Потапова проголосовали 236 человек (33%).

Голосование вызвало интерес в обществе, на телеграм-канале на момент написания статьи 94 комментария.

Недостатком и этого голосования является ограниченный круг его участников. Многие могли не знать о проведении электронного альтернативного праймериз, хотя Никитин анонсировал его проведение в соцсетях и ватсап-группах земляков. И все же организатор голосования может считать, что на данном этапе лидером мнений является Дмитрий Тихонов. Известно, что Захар Никитин входит в инициативную группу поддержки Дмитрия Тихонова.

Таким образом, в Мегино-Кангаласском улусе в один день прошли два голосования – официальный праймериз от «Единой России» и народный электронный на телеграм-канале известного земляка.

Но окончательно расставит все точки над i Единый день голосования, который в этом году выпал на 11 сентября. Именно тогда мегинокангалассцы изберут главу своего улуса. Разумеется, на всенародных выборах кандидатов будет больше.