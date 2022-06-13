Праймериз ЕР в Мегино-Кангаласском улусе преподносит сюрприз

Сегодня, 13 июня в Мегино-Кангаласском улусе состоятся праймериз – внутрипартийное голосование, определяющее кандидата от партии «Единая Россия» на грядущих осенью выборах главы района. SakhaLife стало известно из официальных источников, что один из фаворитов предвыборной гонки, глава села Майя Дмитрий ТИХОНОВ не будет участвовать в праймериз. SakhaLife обратился к нему за комментарием.

Дмитрий ТИХОНОВ: Изначально я планировал принять участие в праймериз. Но голосование проходит в закрытом режиме, по четвертому сценарию. Кандидата от партии в узком круге определяют всего 200 выборщиков. Никакого смысла в таком подходе не вижу. Поэтому принял решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца.

Для сравнения, перед прошлыми выборами в 2017 году, также проводились праймериз «Единой России». Но в отличие от сегодняшней ситуации, тогда праймериз были открытыми и всеобщими. Голосовать за кандидатов от «Единой Россиии» могли все жители улуса. Активность была очень высокой, в праймериз 2017 года приняли участие 7384 человек…

SakhaLife: Но из партии вы не выходили?

Дмитрий Тихонов: Нет. Я – член партии «Единая Россия». Как партиец и гражданин своей страны, поддерживаю политику проводимую президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, «Единой Россией» и главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ. Считаю правильными те направления развития, по которым движутся наша страна и республика. Я – за праймериз, это отличная процедура определения кандидата от партии. Но за прозрачный, открытый, демократичный, как в 2017-м году.

SakhaLife: Вам есть что сказать землякам о грядущих выборах?

Дмитрий Тихонов: Дорогие жители Мегино-Кангаласского улуса! Я призываю вас осенью проявить активность, так как от вас и вашего выбора зависит будущее родного всем нам Мегино-Кангаласского улуса. В свою очередь я буду продолжать работать на благо нашей малой и большой Родины. Наш девиз – перемены, единение, развитие!

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Вероятно, Тихонов мог выразиться и в более резкой форме, что не доверяет проводимому нынче праймериз, в котором голосуют лишь 200 выборщиков, тщательно отобранных районным отделением партии. Но как член партии воздержался от резких публичных оценок. Однако сам факт его неучастия в праймериз достаточно выразителен – Тихонов не доверяет внутрипартийному голосованию, организованному таким способом.

Насколько качественным будет такой праймериз? Вопрос риторический. Теперь, когда основной конкурент ставленника районной администрации Семена ПОТАПОВА отказался от участия в праймериз, во внутрипартийном голосовании остались лишь два кандидата, один из которых технический. Естественно, сегодня победу одержит Потапов.

Но что будет осенью?

Настоящая борьба еще впереди.