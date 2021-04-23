23.04.2021
09:45
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Культура

Названы победители «Карусели искусств»

20 апреля в Алданской детской школе искусств прошла первая внутришкольная Олимпиада под названием «Карусель искусств». Организаторы – отделение теоретических дисциплин – ставили своей целью   совершенствование качества обучения учащихся по предметам музыкально-теоретического цикла и повышение качества педагогической и методической работы преподавательского состава.

 К подготовке Олимпиады подошли весьма основательно. Участники Олимпиады были разделены на 2 возрастные группы. Им было необходимо построить и спеть тональности до 3-х и 4-х знаков, главные трезвучия лада, определить на слух виды минора, интервалы, мажорные и минорные трезвучия, тритоны, доминант септаккорд  с обращениями, написать диктант. Не смотря на волнение, все справились с заданиями достойно.

При выставлении баллов компетентное жюри учитывало точность интонирования упражнений, знание теоретического материала, а так же правильность и скорость выполнения задания.  В состав жюри вошли преподаватели школы:  БАРКОВА Н.В., Отличник культуры РС(Я), преподаватель высшей категории, лауреат и дипломант  Международных, российских, республиканских конкурсов; ГУМУРЗАКОВ Т.С., Заслуженный работник культуры РС(Я), зав.отделением «Духовые и ударные инструменты», преподаватель высшей категории; ХАСЬЯНОВА И.Т.  Отличник культуры РС(Я), преподаватель высшей категории, зав.отделением «Теоретические дисциплины». Председатель жюри Олимпиады — ПЛАТОНОВА С.В.   Отличник культуры РС(Я), преподаватель высшей категории; Секретарь Олимпиады — ВОРОТИЛИНА З.А., преподаватель высшей категории, Отличник культуры РС (Я). Неоценимую помощь в подготовке и проведении Олимпиады оказала молодой преподаватель отделения Е.М. КУЦЕНКО.

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Жюри определило победителей. Ими стали:

Младшая возрастная  группа:

  •  I место – Ева КОРНИЕНКО, 3 кл. вокального отделения
  • II место – Настя СТАНЕВСКАЯ, 3 кл. вокального отделения 
  • III место – Тимур ЧЕРНЫШ, 3 кл. вокального отделения

Старшая возрастная группа:

  • I место – Анастасия ПЛОЦКАЯ, 4 кл. вокального отделения
  • II место – Анастасия КРАСНИК, 4 кл. вокального отделения,  Мадина Авезова, 4 кл. вокального отделения
  • III место – Маргарита НОВОСЕЛОВА, 5 кл. отделение фортепиано.

Все участники получили сертификаты и билеты в кино от ТРК «Чудо парк», а победители дипломы, блокноты и ручки, предоставленные спонсорами, ООО «Ассоциация строителей АЯМ», которые так же оказали информационную поддержку Олимпиаде.

Фото: Спецкор. МБУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина»
Источник: Спецкор. МБУ ДО «АДШИ им. А.Т. Никитина»
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