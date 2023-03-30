Наставничество «Ученик – ученик»

Одним из направлений работы АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II» является проект «Точка роста – школьный научный акселератор», направленный на развитие исследовательских проектных умений и навыков обучающихся, инициирование их на командную работу под наставничеством педагогов. Проект развивает естественно-научную грамотность школьников, позволяет организовать практические и лабораторные работы с помощью широкого перечня цифровых датчиков в области экологии, физиологии, биологии, химии и физики. Научно-методическое сопровождение данной деятельности на местах полностью осуществляет ИРО и ПК.

В целях реализации школьных исследовательских проектов организуется «Конкурс-фестиваль», проводимый в формате Хакатона, где команды школьников выбирают определенные датчики из перечня цифровых лабораторий и за ограниченное время разрабатывают свои исследовательские проекты. Эксперты института сопровождают разработку школьных проектов, выявляют лучшие команды-разработчики.

Для финалистов конкурса, для лучших разработчиков Институт реализует особую программу, включающую в себя экскурсии в столичные научно-исследовательские лаборатории, встречи с ведущими и молодыми учеными региона. Юные исследователи, в свою очередь, дают мастер-классы по использованию цифровых лабораторий и получают сертификат «Волонтер — ученический эксперт», который позволяет им проводить у себя в муниципальных районах семинары и мастер-классы для сверстников. Таким образом, они становятся наставниками в своих школах в формате «Ученик – ученику».

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Образование» в Республике Саха (Якутия) с 2021 года в сельских школах и школах малочисленных городов начали открываться центры «Точек роста естественно-научного направления». Сегодня в республике функционируют 221 школа, получившие оборудование цифровых лабораторий.