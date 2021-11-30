Насколько продлены ограничительные меры?

В Якутии действие мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, введённых в связи с режимом повышенной готовности, продлено по 15 января 2022 г. включительно. Соответствующий указ глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал сегодня, 30 ноября.

Напомним, на территории республики введена и продолжает действовать система допуска по QR-кодам вакцинированного или переболевшего, а также по медицинской справке о наличии медицинских противопоказаний с отрицательным ПЦР-тестом (72 часа) в места массового скопления людей.

Продолжает действовать режим самоизоляции по месту проживания для граждан старше 60-и лет, не прошедших полный курс иммунизации против COVID-19, а также лиц, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии.

Подробно с текстом Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 года № 2173 «О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» можно ознакомиться здесь.