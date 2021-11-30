30.11.2021
20:55
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Коронавирус

Ограничения в Якутии продлены

О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение, заменив в пункте 1 слова «30 ноября 2021 года» словами
«15 января 2022 года».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава

Республики Саха (Якутия)                                                                       А. НИКОЛАЕВ

30 ноября 2021 года

№ 2173

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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