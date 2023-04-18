18.04.2023
17:52
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Спорт

Наша Таня оставила не у дел чешскую спортсменку

Якутянка – абсолютная чемпионка «Арнольд классик Южная Америка»

Татьяна Баишева из Амги во второй раз в своей только начинающейся спортивной карьере стала абсолютной чемпионкой мира. Она победила двух бразильских мас-рестлерш и свою соотечественницу Мохинур Абдузойирову из Калуги. В финале она оставила не у дел чешскую спортсменку Яну Васкову, доказав свое абсолютное превосходство.

Фотофакт: Наша Таня второй раз стала сильнейшей в мире!
Наша Таня летит в Бразилию на рандеву с Железным Арни
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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