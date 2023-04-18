Наша Таня оставила не у дел чешскую спортсменку

Якутянка – абсолютная чемпионка «Арнольд классик Южная Америка»

Татьяна Баишева из Амги во второй раз в своей только начинающейся спортивной карьере стала абсолютной чемпионкой мира. Она победила двух бразильских мас-рестлерш и свою соотечественницу Мохинур Абдузойирову из Калуги. В финале она оставила не у дел чешскую спортсменку Яну Васкову, доказав свое абсолютное превосходство.