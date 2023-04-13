Спорт
Наша Таня летит в Бразилию на рандеву с Железным Арни
Татьяна Баишева вылетела в Бразилию на абсолютный чемпионат мира по мас-рестлингу
Болеем за сборную России!
Сегодня утром в утренним рейсом в Москву, а далее в Бразилию вылетела якутская спортсменка Татьяна Баишева. Вместе с ней отправился и главный тренер сборной России Николай Элляевич Константинов.
Абсолютный чемпионат мира пройдет в Сан-Паоло 16 апреля в рамках популярного фестиваля «Арнольд Классик», которым руководит голливудский актер Арнольд Шварценеггер.
В состав сборной страны вошли четыре сильнейших спортсмена России. Среди них — Татьяна Баишева из Якутии, Виктор Колибабчук из Смоленской области, Иван Галкин и Мохинур Абдузойирова из Калужской области.
Напомним, Татьяна Баишева является действующей абсолютной чемпионкой мира, как и Виктор Колибабчук. Оба спортсмена также стали чемпионами России, на прошедшем в марте чемпионате России.
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