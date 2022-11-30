Народный фронт: дорогостоящие закупки госучреждений необходимо отменять!

История с закупкой государственным автономным учреждением «Конгресс-центр Якутии» дорогостоящего аудио-звукового оборудования получила свое продолжение. Народный фронт в Якутии в октябре этого года обратился в УФАС по проверке сомнительных торгов данной организации, которая является единым оператором в республике по подготовке и проведению конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятий. Эксперты Народного фронта тогда указали на завышение цены закупки и ряд моментов в документации, которые позволяли отменить торги. 22 ноября был получен ответ от контрольного органа, в котором было отказано в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Мотивировалось это тем, что в документацию о закупке были внесены изменения с соблюдением требований закона. Однако после изучения условий новой закупки выявилось, что искусственно ограничивается количество участников закупки, предмет закупки описан со степенью детализации предмета конкретного производителя, срок поставки товара не может быть признан объективным и т.д.

«Вызывает удивление такая целеустремленность данного государственного учреждения по проведению торгов. Заказчик в этом году неоднократно размещал данную закупку, первый раз отменил ее сам, второй раз признал все заявки несоответствующими, что может свидетельствовать о заинтересованности в победе конкретного исполнителя. Конгресс-центр Якутии является получателем бюджетных средств, источником финансирования закупки является субсидия бюджета республики. Мы уже указывали, что в период проведения СВО необходимо минимизировать расходы государства, однако нас не услышали. Будем вновь пытаться донести до разума чиновников наши доводы и добиваться отмены торгов», ― сказал сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии Дмитрий Паньков.