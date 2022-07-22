Награда за отзывчивость: якутянка помогла пострадавшему в ДТП

Якутское МВД наградило жительницу Якутии Марианну Арбугину за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

7 марта Марианна ехала по Намской трассе и стала свидетелем ДТП: водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный «КАМАЗ». До прибытия сотрудников ГИБДД на место происшествия женщина доставила пострадавшую в медицинское учреждение и активно помогала полицейским в установлении всех обстоятельств произошедшего.

Марианне Арбугиной вручили благодарственное письмо и поблагодарили ее за неравнодушное отношение и отзывчивость, сообщает тгк Эхо столицы.