Надо начинать строить железную дорогу на Магадан — ЖДЯ

3-4 июня в г. Якутске состоялась конференция «Путь на Магадан», посвященная строительству железной дороги Нижний Бестях – Магадан.

Конференция организована правительством Республики Саха (Якутия) при поддержке Совета федерации РФ, правительства Магаданской области, ОАО «РЖД». Генеральным партнером конференции выступила акционерная компания «Железные дороги Якутии», а информационным партнером — журнал «РЖД-партнер».

Проведение конференции приурочено к 100-летию образования Якутской АССР.

В конференции приняло участие около 100 руководителей и ведущих специалистов органов государственного управления различного уровня, представителей экспертного сообщества ведущих научно-исследовательских, проектных и строительных организаций из Магаданской области, Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Амурской области, Бурятии, Республики Саха (Якутия) и Китая. Прямую трансляцию пленарного заседания конференции посмотрели 517 представителей китайского бизнеса.

В рамках конференции состоялось пленарное заседание «Дорога на Магадан – стержень развития Северо-Востока страны» и два круглых стола — «Уникальному проекту – новые технологии», «Железная дорога на Магадан – как достигнуть цели?».

Модератором пленарного заседания была телеведущая канала ОТР Марианна Ожерельева.

Выступления спикеров пленарного заседания заместителя председателя комитета Совета федерации, заместитель председателя совета по вопросам развития дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете федерации Александра Акимова, председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Тарасенко, заместителя генерального директора ОАО «РЖД» — начальник дирекции развития железных дорог Восточного полигона – филиала ОАО «РЖД» Василия Фролова, директора департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григория Смоляка, генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Василия Шимохина задали тон всех последующих выступлений и дискуссий.

На круглых столах были рассмотрены результаты «Предварительного обоснования инвестиций проекта по строительству новой железнодорожной линии Нижний Бестях (ЖДЯ) – Магадан», разработанного по заданию ОАО «РЖД» институтом экономики и развития транспорта (АО «ИЭРТ»), заслушаны результаты разработки вариантов решений по строительству новой железнодорожной линии Нижний Бестях – Магадан, подготовленные по инициативе правительства Республики Саха (Якутия) и АО «АК «ЖДЯ», с целью выявления возможности повышения эффективности проектных решений, механизмов и организационно-правовых схем реализации проекта. Проведено обсуждение и заслушаны мнения руководителей и ведущих специалистов органов государственного управления различного уровня, представителей экспертного сообщества ведущих научно-исследовательских, проектных и строительных организаций.

По результатам состоявшегося обсуждения участники конференции подготовили резолюцию, в которой отметили, что в увязке с развитием порта Магадан перспективная железная дорога создаст условия для ускоренного развития Республики Саха (Якутия) и Магаданской области (более 20% территории России). Строительство стратегической линии Нижний Бестях – Магадан должно носить опережающий характер по отношению к созданию мощностей для вовлечения ресурсной базы в районе тяготения и постройки необходимых для этого региональных железных дорог (подъездных путей), в соответствие с целевой задачей национальной программы – повышение транспортной доступности территорий Дальневосточного региона. Железная дорога Нижний Бестях — Магадан станет основой нового дополнительного транспортного коридора с выходом к Тихому океану, а в перспективе – связывающего территории Северо-Востока, Сибири, Урала, Поволжья и Северо-Запада страны от портов Балтики и западной части Северного Ледовитого океана (СЛО) до портов Тихого океана и восточной оконечности СЛО; ключевым элементом обеспечения единства и экономической связности страны, создания перспективной системы расселения.

Результаты разработки документации предварительного обоснования инвестиций в строительство новой железнодорожной линии Нижний Бестях (ЖДЯ) – Магадан и выполненной оценки возможности оптимизации технико-экономических показателей проекта подтверждают техническую реализуемость проекта, позволяют с достаточной точностью оценить потребность в инвестициях для реализации проекта с привлечением средств государственного бюджета. Положительные социально-экономические эффекты от создания железнодорожной линии ожидаются во всей социально-экономической сфере обширного региона.

«По итогам проведенной конференции выработаны решения о необходимости дальнейшей проработки оптимальных проектных решений создания новой железнодорожной линии Нижний Бестях – Магадан и рассмотрения различных вариантов финансирования новой железнодорожной линии Нижний Бестях – Магадан с привлечением государственного и частного финансирования. Сегодня как никогда есть все предпосылки для сооружения этой железной дороги – и политические, и социальные, и экономические. И общество, и регионы созрели для строительства. Опыт строительства и эксплуатации нашей якутской дороги показал, куда приходит дорога, туда приходит жизнь. Именно сегодня нужно начинать строить дорогу на Магадан» — прокомментировал генеральный директор акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.