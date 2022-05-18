Нацпроект «Здравоохранение» — ряды медиков Якутии растут

Уже в прошлом году в больницах и поликлиниках региона работало на 310 врачей и 548 медсестер больше, чем в 2017-м, что положительно сказалось на кадровом потенциале отрасли. Такая тенденция продолжается и сегодня.

Эффективным решением проблемы стал региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами РС (Я)» Национального проекта «Здравоохранение». Его главная цель — ликвидация кадрового дефицита в первичных медорганизациях и подготовка профильных специалистов.

Благодаря ему удалось значительно пополнить армию медиков республики: обеспеченность врачами выросла с 50,0 до 52,8 на 10 тысяч населения, средним медицинским персоналом — с 115,4 до 116,8 на 10 тыс. населения. Например, уже в 2021 году в Якутии работало 5136 врачей, 11350 средних медицинских работников и 3688 специалистов младшего медперсонала.

Для привлечения кадров используются самые разные инструменты: закрепление медиков в районах при помощи программы «Земский доктор/фельдшер», открытый портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, с помощью которого свою квалификацию могут повышать уже работающие врачи и медсестры и др. При этом особое внимание уделяется подготовке будущих медиков в вузах и колледжах.

Так, в рамках целевого обучения по программам специалитета и ординатуры, организованном Минздравом РС(Я) совместно с республиканским Министерством образования и науки, врачей для Якутии готовят 12 ведущих профильных институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и т.д., а также СВФУ им. М.К. Аммосова. Средний медперсонал получает образование в медицинских колледжах Якутска, Алдана, Нерюнгри и Жатая, воспитавших для республики не одно поколение таких специалистов.

При этом год от года растет количество заключаемых целевых договоров со студентами, обучающихся за счет бюджета. К примеру, если в 2018 году по программе специалитета с будущими врачами было подписано 158 договоров, в 2020 – 212, то на 2021/2022 учебный год– уже 304. В этом же году в ординатуру отправились учиться 84 человека, по программам среднего профессионального образования —234. Всего же в 2017-2021 годах обучение в медицинских вузах и колледжах за счет бюджета по программам специалитета прошли 1031 студент, ординатуры – 313, среднего профессионального образования — 667.

Результат такой системной работы не замедлил сказаться. А значит, говорят в Минздраве республики, она будет продолжена.

— Решать эту проблему мы и впредь будем, используя все ресурсы, которые у нас есть. Полученный опыт показал, что только планомерная работа позволяет добиваться намеченных целей. Именно так мы и намерены двигаться дальше, — сказала министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева.