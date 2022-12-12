Национальный театр танца в Кыргызстане

Артисты Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола находятся в столице Кыргызстана в г. Бишкеке. По решению ФГБУК РОСКОНЦЕРТ театр был отобран для участия в церемонии закрытия «перекрестного Года России и Кыргызстана наряду с известными коллективами — Государственным академическим русским народным хором им. М.Пятницкого, Государственным академическим ансамблем народного танца Адыгеи «Нальмэс». На концерте выступит Кыргызский государственный ансамбль танца «Ак-марал» имени Н.Тугелова. Также на концерте примут участие: артист Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П.Осипова Александр Николайчук, импровизатор-хомусист Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола Георгий Слепцов-Чаҕылхан, солистка Государственного академического русского народного хора им. М.Пятницкого. Гала-концерт состоится 12 декабря в Кыргызской национальной филармонии им. Токтогула Сатылганова.

11 декабря 2022 года, в г. Бишкеке министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов, артисты балета, импровизатор-хомусист Георгий Слепцов-Чаҕылхан и художественный руководитель театра Светлана Бессонова вместе с официальными лицами Кыргызстана возложили цветы к памятнику выдающемуся государственному политическому деятелю, одному из основоположников государственности Якутии и Кыргызстана Максиму Кировичу Аммосову.