На участке золотодобычи пропал человек

Житель Амурской области пропал без вести на участке золотодобычи в сентябре 2018 года.

Следственными органами Следственного комитета России по Амурской области разыскивается без вести пропавший Свитайлов Владимир Сергеевич, 27.07.1987 года рождения, который в ночь с 22 на 23 сентября 2018 года ушел из жилого вагончика участка золотодобычи, расположенного в поселке Береговой Зейского района Амурской области.

До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: возраст 31 год, рост 180-185 см, среднего телосложения, глаза голубые, лицо овальное, кожа смуглая, волосы русые короткостриженые, нос средний, губы тонкие.

Особые приметы: шрам на брови справа, родинка на правом виске. Татуировка на левом плече в виде абстракции красно-синего цвета.

Был одет в зеленую куртку, синие джинсы, белые кроссовки.

Лиц, владеющих любой информацией о возможном местонахождении Свитайлова В.С., происм сообщить об этом в отдел криминалистики следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) по телефонам: 8(4112) 40-32-31, 8 (4112) 40-31-76.