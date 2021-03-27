На севере Якутии открыт современный детский сад

Новый детский сад «Тугутчаан» открыли в с. Жилинда Оленёкского района. Строительство социального объекта стало возможным благодаря участию республики в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

С открытием нового детского сада работников, воспитанников и их родителей поздравил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. Он отметил, что создание всех необходимых условий для жизни людей, поддержка социальной сферы, сельскохозяйственного производства являются основными задачами работы правительства, которые закреплены в указе главы республики Айсена Николаева «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства».

В одноэтажном здании площадью 896 квадратных метров разместились группы с игровыми и спальнями, пищеблок, методический и медицинский кабинеты. На прилегающей территории созданы прогулочные площадки с теневыми навесами, детские игровые и спортивные комплексы.

«Детский сад большой, современный, сейчас у нас 86 воспитанников в 4 группах. Ребятишек в Жилинде становится больше, поэтому в будущем нам необходимо расширяться. Мы выражаем благодарность руководству республики и района за поддержку и нашему подрядчику ООО «ПК ДСА» за такое хорошее здание», — сказала заведующая детским садом Ольга Павлова.

По этой же целевой программе в Жилинде отремонтировали школьную мастерскую, где дети занимаются рукоделием, резьбой по дереву и кости. Воспитанники Жилиндинской школы провели экскурсию по обновлённой мастерской и показали современное оборудование, на котором делают поделки.

«Сейчас здесь занимаются 56 ребятишек. Вместе с садом отремонтировали для них мастерскую, которая работает с 1987 года. Полностью обновили оборудование: шлифовальные станки, инструменты для выжигания по дереву, швейные машинки. Такие программы как «Комплексное развитие сельских территорий нам здорово помогают. Благодаря участию в них в районе появляются социальные объекты, развивается индивидуальное жилищное строительство», – отметила глава Оленёкского района Лена Иванова.