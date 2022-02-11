На подготовительном этапе строительства Ленского моста работают местные специалисты

На подготовительных работах строительства Ленского моста задействованы местные подрядчики: «Арктик Бур» «Техстрой», «Якутцемент», «Техэлектроснаб», были привлечены 150 местных специалистов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников в прямом эфире передачи «Якутия live» в рамках отчёта органов исполнительной власти за 2021 год на телеканале НВК «Саха».

«Когда приступим к активному строительству моста, по нашим расчётам ожидается открытие более тысячи рабочих мест. Задача по привлечению местных кадров на строительство моста будет одной из приоритетных. Вопрос будет отрабатываться совместно с Государственным комитетом по занятости населения республики», — подчеркнул Бердников.

По словам первого зампреда правительства, проведён большой объём работ. За счёт средств государственного бюджета республики и средств концессионера – Группы «ВИС» на левом берегу завершено переустройство сетей ВЛ-10 кВ, ведётся переустройство линий электропередач ВЛ-110 кВ на участках Майя-Табага и Л-113, а также обустройство технологической площадки №1. Подготовлено песчаное основание из 36 тысяч кубов песка и уложено 276 дорожных плит на строительной площадке. Обеспечено её полное электроснабжение.

«Таким образом, строительная площадка полностью подготовлена для текущих работ. При наращивании темпов она будет увеличена более чем в три раза», — отметил Дмитрий Бердников.

Напомним, что строительство моста через реку Лена будет проводиться в два этапа. Первый – подготовительный, второй – основной. В 2021 году после получения положительного заключения госэкспертизы и разрешения были начаты работы по первому подготовительному этапу.

В 2022 году после получения положительного заключения Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию на основной этап работ начнётся строительство самого мостового перехода через реку Лена.