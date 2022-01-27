27.01.2022
10:17
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Якутия

На одном из участков автодороги «Колыма» закрыто движение

Закрыто движение на участке «Заячья петля» автомобильной дороги Р-504 «Колыма» в Томпонском районе Якутии

ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что с 07:00 27.01.2022 г. (местное время) на участке км 656+000 – км 656+100 федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» временно закрыто движение для всех типов автотранспорта.

Причина: Выход наледи с р. Сеторым на проезжую часть автодороги.

Подрядной организацией организованы круглосуточное дежурство и стояночные места для водителей на базе вахтового поселка.

Круглосуточные телефоны диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: +7(4112) 44-10-78, +79245938028.

Фото: SakhaLife
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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