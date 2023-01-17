Мужчина обчистил охотничий дом

В Намском районе полицейскими раскрыта кража имущества из охотничьего дома.

В ОМВД России по Намскому району обратился местный житель. Заявитель пояснил, что неизвестный проник в его охотничий дом и похитил два спальных мешка, один мешок овсяной крупы и ящик с консервами. Общий материальный ущерб составил 27 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый воспользовавшись тем, что никого нет, проник в охотничью избушку. Похитив продукты и два спальных мешка, он скрылся. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.