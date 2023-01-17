17.01.2023
11:38
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Судебная хроника
Мужчина обчистил охотничий дом
В Намском районе полицейскими раскрыта кража имущества из охотничьего дома.
В ОМВД России по Намскому району обратился местный житель. Заявитель пояснил, что неизвестный проник в его охотничий дом и похитил два спальных мешка, один мешок овсяной крупы и ящик с консервами. Общий материальный ущерб составил 27 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина.
Установлено, что подозреваемый воспользовавшись тем, что никого нет, проник в охотничью избушку. Похитив продукты и два спальных мешка, он скрылся. Часть похищенного изъята.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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