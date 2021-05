Можно ли похудеть на виброплатформе?

SakhaLife и якутское отделение компании Greenway продолжают новый проект — Нутрициология на практике с Евгением БОЖЕНКО, специалистом по фитнесу и диетологии из Калиниграда.

В спортивных клубах, которые следят за новыми трендами, все чаще можно встретить такой атрибут, как виброплатформа для похудения. Отделы маркетинга этих клубов позиционируют этот тренажёр, как аксессуар, представляющий велнес направление в фитнесе, то есть нечто передовое и жутко модное. Клиенту, проявляющему интерес, доверительно поясняют, что виброплатформа – это такой фитнес для ленивых, который не требует больших усилий, но при этом чрезвычайно эффективен – 10-минутный сеанс на этом тренажёре равен часу обычной тренировки по количеству сожженных калорий.

Чем wellness круче fitness

Разберемся для начала с понятиями. Слово wellness происходит от английского глагола – be well и переводится как «хорошо себя чувствовать», слово fitness – от глагола to fit и переводится как «быть в хорошей форме». То есть разница между этими терминами применительно к здоровому образу жизни незначительная, а значит мы имеем здесь дело с чистой воды маркетингом, то есть стремлением убедить клиента потратить деньги. А вот у врачей на счёт виброплатформы однозначного мнения нет. Больше того, существует целый ряд противопоказаний для ее использования и уж точно виброплатформа – это не тренажёр для ленивых.

Виброплатформа, как следует из названия, представляет собой горизонтальную площадку, которая вибрирует с частотой 60 герц и амплитудой до 1 см. Платформы могут быть профессиональными (для фитнесклубов) и для домашнего использования. Первые, как правило, оснащены компьютером для выбора режима использования.

Теперь о том, как виброплатформа работает. По утверждению производителей, вибрации тренажера производят тот же эффект, что и тренировки с отягощением, то есть наносят микроразрывы мускульным волокнам за счёт их частого сокращения и разрушают адипоциты, то есть клетки белой жировой ткани. Это правда, однако не вся. Физиология человека такова, что жиру для катаболизма необходимо окисление, то есть взаимодействие с кислородом. А для этого необходимо чтобы человек производил движения самостоятельно, то есть выполнял упражнения. В противном случае жир вновь вернется в ткани, сразу после прекращения вибрации.

Хорошо, но мало

Другими словами, виброплатформа сама по себе недостаточное средство для того, чтобы заменить тренировки на жиросжигание. Она может быть использована как дополнительный тренажёр наряду с силовыми упражнениями, упражнениями на выносливость и кардио нагрузками. Существуют и комплексы упражнений, которые выполняются непосредственно на виброплатформе. Однако для неподготовленного человека они слишком сложны. Для того, чтобы подготовить тело к такому тренингу придется позаниматься традиционным способом.

Более того, слишком частое или слишком длительное использование виброплатформы нанесет организму вред. Не зря производители и уважающие себя спортивные центры ограничивают продолжительность сеанса 10 минутами. Подвергать вибрации внутренние органы более продолжительное время – опасно.

Кроме того, существует целый ряд противопоказаний к использованию виброплатформы, это болезни сердца, других внутренних органов, диабет, недавние хирургические вмешательства, болезни суставов и костей, период беременности и лактации. В целом противопоказания такие же, как и при традиционных нагрузках. А консультация врача и опытного инструктора перед использованием виброплатформы, особенно в домашних условиях – особенно необходима. Поскольку, занимаясь, например с гантелями, человек почувствует, если ему слишком тяжело и остановится вовремя. Виброплатформа же ощущения нагрузки не даёт.

Так что, резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что виброплатформа – это не панацея от избыточного веса и не альтернатива рациональному питанию и адекватным тренировкам, а лишь один из тренажеров.

Будьте здоровы!

Спонсор публикации – якутское отделение компании Гринвей.