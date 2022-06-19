Мощи преподобного Сергия Радонежского пребудут в Якутск

На 13-14 июля запланировано пребывание ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в Преображенском соборе г. Якутска по адресу: ул. Кирова, 8.

К великому заступнику люди обращаются при любой беде. Считается, что он может помочь в самых тяжелых случаях, когда все остальное бессильно.

■ Ему молятся об исцелении как тела, так и души.

■ Считается, что молитвы этому святому помогают человеку избавиться от гордыни и излишнего самомнения.

■ К святому обращаются и с просьбами о развитии ума и успехах в учебе. Очень часто об этом просят родители для своих детей.

■ К нему же идут и во время войны с молитвами о том, чтобы те, кто находится на поле битвы, вернулись живыми и невредимыми.

■ К Радонежскому обращаются люди, которые запутались и не знают, как поступить в той или иной ситуации. Считается, что молитва образу Сергия Радонежского поможет получить ценный совет, который сделает легче дальнейший выбор.

■ Молитва перед иконой Сергия Радонежского может помочь отстоять свои права в суде, но только при условии, что человек выступает за правое дело.

■ Обращаются к иконе преподобного и при сложностях в рабочих вопросах.