Молодогвардейцы Якутии оказывают помощь в ДНР и ЛНР

Активисты Якутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» и студенческого профсоюза Северо – Восточного федерального университета им. Аммосова поехали на территорию ДНР и ЛНР в качестве гуманитарных волонтеров. Точкой прибытия является город Мариуполь.

«Мы не должны оставаться в стороне. Людям нужна помощь, и помочь может каждый желающий, независимо где он живет. Перед тем, как призывать остальных, нам необходимо самим подать пример. Пример того, что молодежь единой России своих не бросает, помогает не только дистанционно, но и реальными делами», – Александр Румянцев, председатель ППОС СВФУ, руководитель ЯРО ВОО «МГЕР».