Молодогвардейцы против повышения цен на лекарства и медицинские маски

Молодогвардейцы городов Мирный и Алдан, в рамках кампании против завышения цен в аптеках, провели мониторинг более 20 пунктов, на факт завышение цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

В ходе мониторинга было выявлено, что в Мирном цены на маски соответствуют предельному размеру, в Алдане маски вовсе отсутствуют на прилавках аптек.

Другая история предстоит с противовирусными препаратами. В городе Мирный цены на противовирусные колеблется от 198 до 1520 рублей за одну упаковку. В городе Алдан диапазон цен на противовирусные – от 114 до 690 рублей.

По итогу мониторинга были составлены отчеты, которые в последствии переданы Центральному штабу «Молодой Гвардии» с целью дальнейшей работы.

«Кампания против завышения цен в аптеках не заканчивалась ни на минуту. Молодогвардейцы в общей сумме обошли более 50 аптек по всей Республике, с целью выявления увеличения стоимости на медицинские товары в период вспышки гриппа и ОРВИ!», — отметил Александр Аверенский, член регионального штаба.