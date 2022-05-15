Молодежь находит себя в газовой отрасли

Когда мы говорим газовик, то перед нашими глазами предстаёт некий собирательный образ работника газовой отрасли.

Он трудится и днём и ночью в тяжелейших климатических условиях сурового Крайнего Севера, вдали от дома и близких, на трассе магистрального газопровода для бесперебойного и безаварийного обеспечения теплом и светом своих потребителей.

Но в отрасли также, наравне с мужчинами, трудятся женщины, а с приходом новых технологий появились и новые направления работы, в которых себя очень хорошо проявляет прекрасная половина человечества. С одной из таких работниц мы поговорили и подготовили материал для читателей нашей рубрики «Сахатранснефтегаз в лицах».

Анна Николаевна Степанова работает инженером автоматизированных систем управления технологическими процессами в группе автоматизации систем диспетчерского управления Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз». Мы ранее много писали о проводимой масштабной работе по автоматизации и цифровизации инфраструктуры газового хозяйства республики. За этими словами стоит большой труд Анны Николаевны и её коллег.

В 2016 году после окончания РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, получив степени бакалавра по специальности «Автоматизация и управление» и магистра (с отличием) по специальности «Управление в технических системах», она вернулась в Якутию, чтобы применить знания и умения, полученные в университете для развития родной республики.

На вопрос, почему выбрала газовую отрасль, она скромно ответила, что во время собеседования в компании «Сахатранснефтегаз» ей рассказали о планомерно реализуемой программе по модернизации производства. Она пришла к выводу, что именно работая в компании «Сахатранснефтегаз», сможет в полной мере раскрыть свой профессиональный потенциал — и не прогадала.

— Мне кажется молодым специалистам на первых порах очень нужна поддержка, возможность перенимать и передавать опыт друг другу. Я хочу сказать, что в ЛПУМГ очень высоко развита культура производства и наставничество, благодаря чему коллектив сплочен и все наши специалисты это высококвалифицированные кадры, — рассказывает Анна Степанова.

Анна Степанова один из ключевых специалистов в реализации автоматизации и цифровизации производственных циклов компании. Она вместе с коллегами, разработала автоматизированную систему диспетчерского управления (АСДУ) – программу комплексной автоматизации и диспетчеризации всех производственных объектов компании, находящихся в городах Якутск, Ленск, а также в Центральной, Заречной и Вилюйской группе улусов. Всего более 80 объектов газового хозяйства: автоматизированные газораспределительные станции (АГРС), радиорелейные станции (РРС), опорные пункты (ОП), контролируемые пункты телемеханики (КПТМ). Также АСДУ включает собственную сеть технологической связи, сетевую промышленную инфраструктуру распределенной технологической сети.

— Я очень благодарна моей работе и коллегам за то, что они меня многому научили, т.к. это была моя первая работа. Благодаря поддержке коллег и организованным для нас руководством обучению мы смогли реализовать многие наши проекты в короткий срок, — отметила она.

Она ценит, что занимаясь любимым делом видит результат своей работы, и что он приносит пользу для предприятия и республики в целом. Вся эта работа дает, прежде всего, надежность в бесперебойном обеспечении природным газом потребителей в Якутии.

Такие молодые и азартные специалисты, с горящими глазами, полностью отдающиеся своей профессии работе составляют костяк компании. Все они — местные кадры, уезжали обучаться при поддержке Правительства Якутии, вернулись сюда и полностью выкладываются на своей работе. Все они работают, чтобы было тепло и уютно в каждом доме.