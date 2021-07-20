Молодая Гвардия Якутии борется с лесными пожарами

В Якутии уже месяц полыхают лесные пожары, всю республику заволокло дымом. Территория пожаров на данный момент составляет более миллиона гектаров земли, а на борьбу стягивают пожарных со всей Якутии. На тушение огня были направлены авиагруппировки и дополнительно самолеты-амфибии Бе-200. Также огромный вклад в тушение вносят добровольцы, которые своими силами собирают и вывозят на места распространения пожаров отряды из людей готовых помочь в этой непростой ситуации.

Так, например, сегодня утром команда из активистов Молодой Гвардии Якутии совместно с бойцами Студенческого отряда «Эрэл» в качестве добровольцев выехали в село Магарас Горного района на борьбу с лесными пожарами. Действиями команды руководят Перцев Вадим и Уваров Василий, члены регионального штаба Якутского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Ребята получили указания от администрации села и уже сейчас ведут активную работу в полевых условиях на местах распространения пожаров.

А также завтра, 21 июля, в Горный район выезжает небольшой отряд на подмогу во главе с Василием Поповым, руководителем регионального штаба Якутского регионального отделения Молодой Гвардии.

Руководитель регионального штаба ЯРО ВОО МГЕР Попов Василий: «Сейчас на нашей родной земле происходит настоящая природная катастрофа. В это нелегкое для республики время мы не можем оставаться в стороне, ведь важна любая помощь. Именно поэтому я, пользуясь своим отпуском с основного места работы, принял решение выехать вместе со своими друзьями на место возгорания лесов в Горном районе. Мы должны сплотиться вокруг нашей общей беды и приложить максимум усилий, чтобы справиться с этой проблемой и сохранить леса нашей республики»