Минтруд объяснил отсрочку выплаты на третьего ребенка

Якутия вошла в список 59 регионов, которым дополнительно выделена

субсидия из средств федерального бюджета на осуществление ежемесячной

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.



Соответствующий проект распоряжения правительство РФ утвердило

14 октября 2021 года. Данная ежемесячная выплата составляет 18 559 рублей

или на уровне прожиточного минимума, которая назначена на 10 633 ребенка.

В целях софинансирования расходных обязательств по финансовому

обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты Республике

Саха (Якутия) дополнительно предусмотрено за счет средств федерального

бюджета 405,8 млн рублей.



С учетом проведения стандартных процедур, связанных с

предоставлением дополнительных объемов финансирования, включая

подписание соглашения, доведение лимитов и проведение кассовых

процедур, сроки выплат по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения

ребенком возраста трех лет, сдвигаются на период до конца месяца.



Дополнительная информация о конкретных датах зачисления

ежемесячной денежной выплаты на счета получателей будет размещена на

информационных ресурсах Минтруда РС(Я) после 25 октября.