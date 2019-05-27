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Экология
27 мая 2019, 16:10
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Минэкологии: «Якутуголь» загрязняет реку Чульман ионами аммония, стронция и марганца

В связи с участившимися случаями загрязнения рек в Нерюнгринском районе в результате деятельности угледобывающих предприятий министр экологии, приропользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев провел совещание по соблюдению требований в области охраны окружающей среды предприятием АО ХК «Якутуголь». В совещании приняли участие директор по производству АО ХК «Якутуголь» Алексей Иванов, руководитель службы экологии управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО ХК «Якутуголь» Александр Сабуров, а также представители Министерства промышленности и геологии РС(Я), управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора по РС(Я), Якутской природоохранной прокуратуры, Ленского бассейнового водного управления и т.д.   

Как доложил Алексей Иванов, в связи тем, что река протекает недалеко производственных объектов компании, в период снеготаянии возникают сложности с тем, что накопленная угольная пыль вместе с талыми водами попадает к участкам близким к руслу реки. 

«По результатам нашего производственного контроля, который мы постоянно проводим и фиксируем на границе санитарно-защитной зоны, и раньше подтверждались случаи загрязнения. Но, в этом году эти случаи стали вопиющими. На данный момент по этому поводу проводим дополнительные мероприятия и разбирательства».

Представитель компании также отметил, что для опасных производственных объектов «Якутуголь» разработал соответствующий план ликвидации аварии, в 2018-2019 годах на объектах компании аварии не зафиксированы. 

«На предприятии ежегодно осуществляются необходимые мероприятия по охране окружающей среды: осуществление производственного экологического контроля и мониторинга,выполнение визуального контроля,проведение лабораторных замеров, анализ, формирование внутренних предписаний по результатам отбора проб», — сказал Алексей Иванов.

Как отметила руководитель департамента по экологической безопасности Минэкологии Якутии Вера Степанова, за последние годы фиксируется негативное влияние на водные объекты со стороны компании. 

«Только за первый квартал 2019 года в результате деятельности компании установлено ухудшение качества воды р. Чульман вследствие поступления вод р. Верхние Нерюнгра, загрязненными ионами аммония, стронция и марганца», — отметила она.

По ее словам, по факту загрязнения водного объекта Верхняя Нерюнгра возбуждено административное дело по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ, вынесены постановления об административном наказании в виде штрафа на юридическое лицо: 330 тыс. руб. и на должностное лицо 50 тыс. руб. 

Кроме того, Вера Степанова сообщила о том, что компания не на все свои объекты имеет разрешительные документации по водопользованию. 

«Срок действия решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод в р. Верхняя Нерюнгра истек еще в прошлом году, и до настоящего времени заявлений о продлении решения не поступало», — уточнила В. Степанова. 

Как было отмечено на совещании, выявленные нарушения природоохранного законодательства АО ХК «Якутуголь» свидетельствуют о ненадлежащем выполнении природоохранных мероприятий. На сегодняшний день Компанией на должном уровне не обеспечивается экологическая безопасность в зоне воздействия своих объектов. Экологический менеджмент в предприятии не организован. Компании необходимо принять ряд мероприятий по улучшению экологического состояния в зоне воздействия своих объектов. 

По итогам совещания АО ХК «Якутуголь» рекомендовано разработать План мероприятий по повышению эффективности экологического менеджмента Компании, в том числе производственного контроля, произвести очистку береговой линии и водоохранной зоны Верхняя Нерюнгра, принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и т.д. Кроме того, участниками совещания принято решение в августе этого года провести выездное совещание в г. Нерюнгри.  

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я) 
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