Минэкологии Якутии: ситуация с косулями сложная

В социальных сетях активно распространяется информация о падеже косули из-за нехватки корма.

По мнению специалистов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), поедание заготовленного сена косулями связано с аномальными осадками, которые выпали прошлой осенью, после установления снегового покрова. Создавшиеся климатические условия привели к образованию ледяной корки, в результате которого затруднена доступность основных кормов косуль. В поисках доступных кормов животные были вынуждены придти к заготовленным сельхозпроизводителями кормам. Стоит отметить, что в результате долгого потребления таких кормов, пищеварение животных нарушается и приводит к падежу животных.

В связи с этим, министерством было дано указание территориальным подразделениям центральных и заречных групп районов и подведомственным организациям организовать проведение биотехнических мероприятий (подкормка сеном и веточным кормом, солевая подкормка) на территории охотничьих угодий поднадзорных территорий.

Напомним, весной 2018 года наблюдался массовый падеж косули в центральных районах. Причинами падежа называли неблагоприятные условия в зимний период и низкая температура в продолжительное время, что привело к истощению и падежу косуль, особенно сеголеток.

Между тем, косуля имеет высокую способность к восстановлению численности после критических условий существования и численность косули по данным зимнего маршрутного учета достигла своего максимума за последние 15 лет и выросла за счет положительной динамики численности вида в центральной группе улусов, основного ареала распространения вида в республике. Так, по результатам государственного мониторинга 2019 года установлен подъем численности косули и ее численность составила 36924 особей (в 2018 году – 26582).

Лимиты и квоты добычи сибирской косули в охотничий сезон 2019- 2020 года установлены на основании данных государственного мониторинга и методики нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов утвержденных Минприроды России. Так, в охотничий сезон 2019-2020 годов, лимит добычи косули составляет в 1623 особей. Наибольшие квоты добычи установлены в Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Горном, Таттинском, Чурапчинском, Хангаласском, Амгинском улусах.