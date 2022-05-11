Михаил Николаев: Карта жителя Якутии приносит много пользы в повседневной жизни



Первый Президент Якутии, государственный советник республики Михаил Николаев в прошлом месяце стал держателем Карты жителя Якутии. Он поделился своим мнением об этом социальном карточном продукте.

Проект «Карта жителя Якутии» реализуется в рамках Концепции единого цифрового сервиса для жителей Якутии, которая разработана по поручению председателя правительства региона Андрея Тарасенко в 2020 году. Проект призван упростить доступ граждан к государственным услугам и городским сервисам, позволяет отказаться от предоставления бумажных документов владельцам с льготным статусом.

Именная платежная карта предназначена для всех жителей республики с 14 лет и предоставляет возможность пользоваться целой системой скидок и бонусов в учреждениях культуры и спорта, аптеках, магазинах-партнёрах проекта, а также оплачивать проезд в автобусе со скидкой, как по транспортной карте или социальному проездному.

Михаил Николаев отметил сочетание банковских сервисов и нефинансовых услуг, которые можно получить по Карте «Моя Якутия». «Алмазэргиэнбанк создал весьма полезный, многофункциональный продукт для всех жителей Якутии. У карты «Моя Якутия» широкий функционал, она приносит много пользы в повседневной жизни, сочетает в себе банковскую, скидочную и транспортную карты. Карта жителя Якутии должна быть у каждого якутянина: ее функционал будет только расширяться, планы у проекта амбициозные, перспективы большие», — сказал Михаил Николаев.

Также первый президент республики отметил, что Алмазэргиэнбанк был образован в 90-е годы, прошёл все кризисы, довольно сложный путь роста, накопил большой опыт. «Это выражается в высоком уровне доверия вкладчиков, населения республики. С приходом Николая Долгунова АЭБ стал меняться, я вижу, как банк создаёт всё более благоприятные условия для своих клиентов. Очень деятельный, серьёзный подход. Я желаю коллективу нашего республиканского банка успехов во внедрении этого социального проекта: получился действительно хороший продукт, и его преимущества должны оценить все жители республики. Проект выдвигает Алмазэргиэнбанк на передовые позиции», — прокомментировал Михаил Ефимович.

Карта жителя выпускается и обслуживается республиканским банком полностью бесплатно для своего держателя. Оформить карту может любой житель Якутии с пропиской или регистрацией с 14 лет на card.sakha.gov.ru и на сайте АЭБ albank.ru, а также в офисах банка и центрах «Мои документы».

