Медики РБ№2 нормативы ГТО сдали на золото и серебро

С 27 по 29 мая текущего года в Якутске прошла ежегодная Республиканская акция по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения. Медики ГБУ РС (Я) «Республиканская больница№2-Центр экстренной медицинской помощи» не остались в стороне и в составе 14 человек приняли участие в данной акции.

«Еще в начале мая я узнала, что начался прием коллективных заявок и решила собрать сборную команду,- рассказывает Александра Семенова, председатель молодежного совета ГБУ РС (Я) РБ№2-ЦЭМП. — Отрадно, что команда у нас собралась очень быстро. Мы, работники здравоохранения всегда и повсюду пропагандируем здоровый образ жизни и конечно же поддерживаем спорт! Всего набрали 14 участников, из них 2 девушек, остальные мужчины. Тренировки у нас начались с первых чисел мая. Мы тренировались на базе спортивных объектов города Якутска по 8 дисциплинам: бег на 2 км (девушки), 3 км (мужчины), подтягивание, пресс, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперёд из положение стоя, прыжок, поднимание туловища из положение лежа на спине, стрельба, бег по пересеченной местности на 3 и 5 км. Никто их участников не пропускал тренировки, мы поддерживали и помогали друг другу советами как выполнять правильно технические те или иные упражнения. Вместе мы были единой командой!».

Сплоченность, дисциплина и упорство медиков РБ№2 не прошло даром. За 3 дня наши коллеги показали отличный результат: многие сдали на золото и серебро. За этот праздник спорта и спортивного драйва медики благодарят руководство Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи и Первичную профсоюзную организацию РБ №2-ЦЭМП за поддержку и понимание!