Медцентр Якутска посетила ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина

Сегодня Кризисный центр охраны семьи и репродукции Медцентра г. Якутска посетила высокая гостья из столицы нашей страны, член Общественной Палаты РФ Наталья Москвитина.

В Общественной Палате Наталья Игоревна входит в комиссию по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, а также в комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Наталья Игоревна Москвитина — президент Благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член Общественной палаты Российской Федерации, ведущая телеканала «Спас», а также многодетная мама, воспитывающая 4 детей.

Ее деятельность тесно связана с благотворительностью. Наталья Игоревна — учредитель премии «Амбассадор жизни до рождения». В 2019 году запустила Всероссийскую горячую линию поддержки беременных. С 2020 года по настоящее время – главный редактор социального медиа «Пчела».



С марта 2022 года инициировала кампании помощи беженцам Донбасса. Наталья Москвитина лично сопровождает гуманитарные грузы в города, куда эвакуированы вынужденные переселенцы.

— Гостью заинтересовала работа нашего центра. Якутские медики рассказали, как у нас поставлена работа по доабортному консультированию, про работу «Школы матери». Наталья Игоревна выразила желание тесно сотрудничать с нашим центром, — говорит клинический психолог Мария Ефремовна Ефремова.