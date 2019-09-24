МЧС напоминает правила пожарной безопасности

Чтобы холодными вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.

Пожар – не злой рок, а почти всегда результат нашей небрежности и незнания основ пожарной безопасности. Чтобы не стать жертвой огня, необходимо:

•Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

•Систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

•Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

•Использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

•Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

•Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

•Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки вещей.

•Не позволять детям играть с такими устройствами.

•Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

•Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.

•Регулярно очищать обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться.

•Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.

•Не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.