Лжесотрудники банка убедили жительницу Алданского района оформить кредит

В отдел МВД России по Алданскому району обратилась 49-летняя женщина. Она рассказала, что ей поступил телефонный звонок от неизвестной гражданки, представившейся следователем, которая сообщила, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, и чтобы их опередить, женщине необходимо взять «встречный» кредит и перевести денежные средства на «безопасный счет». Далее разговор продолжился со лжеспециалистом банка, по указанию которого потерпевшая оформила кредит на 63 700 рублей и перевела всю сумму на продиктованный мошенником счет. Мужчина пообещал позвонить через несколько дней и объяснить, когда ей будут возвращены деньги, но больше на связь не выходил.

Потерпевшая пояснила полицейским, что слышала о том, как действуют мошенники, но в силу своей доверчивости и невнимательности попалась на их обман.

Полицейские советуют гражданам не терять бдительности, разговаривая с незнакомцами, не переводить деньги на «безопасные» счета, не сообщать реквизиты своих банковских карт и пароли к ним третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам.