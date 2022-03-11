Любимица поселка

Памяти Ларисы Викторовны Менуховой

После тяжелой болезни, на 91-м году ушла из жизни старейшая жительница поселка Серебряный Бор, ветеран труда и тыла Лариса Викторовна МЕНУХОВА.

Лариса Викторовна Менухова родилась 4 февраля 1932 года в городе Череповец Вологодской области, в семье кадрового офицера Советской Армии. В семье было трое детей. Её отец – полковник Виктор Васильевич ПОЛОСУХИН, перед войной учился в академии имени Фрунзе.

В 1940 году отец направлен на финскую войну, где служил командиром отделения боевой подготовки. После финской войны, отца перевели в Прибалтику. Война застала семью в Даугавпилсе, Латвия, куда направили служить отца. Отец остался на фронте, семья была эвакуирована в Ижевск. В 1942 трагически погибла мать, и трое детей остались сиротами. Обратившись за разрешением в Генштаб, отец забрал детей к себе.

Когда окончилась война, отца перевели во Львов, где он прослужил самые трудные для Западной Украины пять лет. Это был разгул «бандеровщины», массовой преступности в том регионе. Каждый день, уходя на службу, отец прощался с детьми так, как будто видит их в последний раз.

Во Львове семья жила с 1945 по 1950 год. Затем отца перевели в город Горький. Он остался жить в этом городе до конца своей жизни. Его военная служба также подошла к концу, но он продолжал трудиться – в Горьковском обкоме партии, в комитете народного контроля. Занимался также журналистикой, печатался в областной газете «Горьковский рабочий».

В городе Горьком Лариса Полосухина окончила девять классов и поступила в строительный техникум. Выучившись на инженера-строителя, была направлена в город Семенов той же Горьковской области. Там проработала три года. Это было время возрождения страны после большой и разрушительной войны, поэтому строители требовались везде.

В 1960 году Лариса Викторовна вышла замуж за коллегу, тоже строителя. Работали во Владивостоке, Находке, Арсеньеве. Трудилась мастером, старшим инженером ПТО. Там же появились дети – сын и дочь. Работали с мужем в зоне затопления Красноярской ГЭС, строили город Минусинск, город Светлый на Балтийском море. В 1966-1973 годах работали в Калининграде, а в 1973 году вместе с мужем и двумя детьми поехали строить город Фрунзе – столицу Киргизии.

Во Фрунзе в течение двенадцати лет Лариса Менухова трудилась начальником производственного отдела в строительно-монтажном управлении. На Ларису Викторовну возлагали самые ответственные стройки в городе: здания ЦК КПСС Киргизии, республиканского КГБ, военкомата, первых в республике высотных жилых зданий. Там же она занималась рационализаторской работой, предложениями по научной организации труда.

Помимо основной работы, Лариса Викторовна всегда занималась различной общественной работой. Была избрана председателем профкома, председателем постройкома строительного управления. Везде её уважали и ценили за добросовестность, исполнительность и работоспособность.

Когда сын отслужил в армии, после демобилизации в 1983 году он поехал строить новый город на юге Якутии — Нерюнгри. Работал монтажником на строительстве Серебряного Бора. Однажды он позвонил матери и позвал её строить поселок Серебряный Бор. Лариса Викторовна прилетела из Киргизии в аэропорт Чульман 27 мая 1985 года.

Она работала старшим инженером производственного отдела СМУ №1. Затем перешла в управление строительства «БАМэнергострой» старшим инженером производственного отдела. Строили в Серебряном Бору, в Беркаките, в городе Нерюнгри — жилые дома и производственные объекты, в том числе Нерюнгринскую ГРЭС.

С Нерюнгринским районом связаны почти сорок лет жизни Ларисы Викторовны. В 1996 году 64-летняя Лариса Менухова пошла работать в киоск «Роспечать». Будучи активной и общительной женщиной, Лариса Викторовна обеспечивала жителей поселка газетами и журналами, проводила подписку, выполняла заказы и просьбы земляков.

В 2007 году 75-летняя Лариса Менухова активно участвовала в борьбе нерюнгринских пенсионеров за коэффициент 1,7. Лариса Викторовна готовила многим пенсионерам документы в Страсбургский суд, который нерюнгринские пенсионеры выиграли.

В последние годы Лариса Викторовна трудилась дворником в управляющей компании «Рубин». И здесь она работала с душой, отдавая любимому Серебряному Бору душу и сердце, наводя в нем образцовый порядок, с гордостью называя себя «санитаром».

Лариса Викторовна Менухова была настоящей «любимицей» родного посёлка. Её знали все жители Серебряного Бора и многие люди в Нерюнгри. В Нерюнгринском районе не было такого главы поселка или района, который не поздравил бы её с праздником и не вручил бы Ларисе Викторовне Почетную грамоту или Благодарственное письмо.

Лариса Викторовна вырастила дочь и сына, шестерых внуков, пятерых правнуков и даже одного праправнука! Почти все они живут в Нерюнгринском районе. Звание и медаль «Ветеран труда» она получила еще в 1989 году, но никогда в жизни не сидела сложа руки, и до своего последнего дня стремилась приносить пользу окружающим.

Своей позитивной энергией, оптимизмом, бодростью духа, радостью жизни Лариса Викторовна щедро делилась с окружающими её людьми. Она была своего рода «талисманом» Серебряного Бора, и все односельчане буквально заряжались от неё положительными эмоциями.

Светлая память о прекрасном человеке Ларисе Викторовне Менуховой навсегда сохранится в наших сердцах.