28.01.2022
11:12
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Фотофакт

Лучший подарок для девочки в Якутске: нож или авто?

В соцсетях пишут: «Современные проблемы требуют современных решений».

Лучший подарок для девочки в Якутске: нож, чтобы отбиться от нападающих собак, или автомобиль, чтобы с собаками вообще  не сталкиваться?

Фото: соцсети
Источник: SakhaLife
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