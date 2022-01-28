Лучший подарок для девочки в Якутске: нож или авто?

В соцсетях пишут: «Современные проблемы требуют современных решений». Лучший подарок для девочки в Якутске: нож, чтобы отбиться от нападающих собак, или автомобиль, чтобы с собаками вообще не сталкиваться?

Фото: соцсети Источник: SakhaLife

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