Летающий прыгун из Якутии — серебряный призер Всероссийского турнира по легкой атлетике

🥈Данил Андросов из Таттинского улуса — серебряный призер Всероссийского турнира по легкой атлетике «Открытие сезона» в Москве. Летающий прыгун из Якутии выполнил норматив кандидата в мастера спорта России по прыжкам в длину. Результат Данил Андросова — 7 метров 13 сантиметров🚀

Фото: пресс-службы Источник: Спорт Якутии

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