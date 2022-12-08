08.12.2022
12:06
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Спорт

Летающий прыгун из Якутии — серебряный призер Всероссийского турнира по легкой атлетике

🥈Данил Андросов из Таттинского улуса — серебряный призер Всероссийского турнира по легкой атлетике «Открытие сезона» в Москве.

Летающий прыгун из Якутии выполнил норматив кандидата в мастера спорта России по прыжкам в длину. Результат Данил Андросова — 7 метров 13 сантиметров🚀

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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