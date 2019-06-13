Лесные пожары в Якутии

По состоянию на 13 июня в республике ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров на общей площади 64 га. Из них действующих – 1, в том числе в Таттинском улусе на площади 4,50 га. Локализовано четыре лесных пожара: в Намском улусе на общей площади 1,50 га, Оймяконском — 1 га, Ленском – 20 га, Олекминском – 10 га.

В тушении пожаров привлечены 33 парашютиста и десантника пожарных ГБУ «Авиалесоохрана», 20 работников службы наземной охраны лесов ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», 6 работника лесной охраны, мобилизованы 59 человек из числа местного населения, задействовано 9 единиц техники. Предварительная причина возгораний – сухие грозы.

Особый противопожарный режим введен на территориях Алданского, и Эвено-Бытантайского районов соответствующими решениями глав муниципальных районов. В Верхоянском улусе введен режим ЧС.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 39 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхоянском, Нерюнгринском, Томпонском и Усть-Майском лесничествах. Общая площадь, пройдённая огнем, составила 62 058,00 га, из них лесной площади – 51 631,00 га, нелесная – 10 427,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.