Ленский мост вызвал дискуссию на правительственном часе в Ил Тумэне

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 25 марта в режиме видеоконференцсвязи состоялся правительственный час о ходе строительства моста через реку Лена. Мероприятие провел председатель постоянного комитета парламента Якутии по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев.

Председатель профильного комитета Игорь Григорьев в своем вступительном слове подчеркнул высокую значимость строительства моста через Лену не только для Якутии, но и для всего Северо-Востока России.

Он напомнил, что Западная Якутия, где проживает около 600 тысяч человек, все еще не имеет круглогодичного наземного транспортного сообщения с остальной частью России. Игорь Григорьев отметил, что мост должен объединить федеральные дороги «Лена», «Колыма» и «Вилюй». Парламентарий отметил, что проект направлен на создание транспортного коридора между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Народный депутат подчеркнул, что новый мост улучшит условия жизни якутян, положительно скажется на всем социально-экономическом развитии Якутии, создаст новые рабочие места, обеспечит развитие прилегающих территорий.

Основным докладчиком выступил и.о. первого заместителя Председателя Правительства РС (Я) Дмитрий Бердников.

Он отметил, что проект строительства мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска является ключевым проектом для снятия инфраструктурных ограничений, повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения на Северо-Востоке страны.

«Ленский мост должен соединить пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока — это более четверти всей территории России. Он свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт», — сказал Дмитрий Викторович.

Ввод Ленского моста повысит транспортную доступность для населения региона почти в 4 раза — с 21% до 70%, обеспечит снижение на 4,1 млрд рублей бюджетных затрат на «северный завоз» ежегодно, создаст более 1,2 тысяч рабочих мест при строительстве, и в целом даст мультипликативный эффект в развитии смежных отраслей экономики.

Концессионное соглашение подписано в феврале 2020 года между Республикой Саха (Якутия) и консорциумом госкорпорации Ростех и группы ВИС о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода. Финансирующей организацией выступает ПАО «Сбербанк России». Генеральным проектировщиком является передовой в России проектный институт АО «Гипростроймост – Санкт-Петербург».

Проектом предусматривается строительство мостового перехода общей протяженностью 14 км, в том числе мост — 3,1 км. Пропускная способность объекта составит более 6 тысяч машин в сутки.

Дмитрий Бердников сообщил, что 11 марта вопрос строительства Ленского моста рассмотрен и поддержан на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Протоколом заседания Научно-технического совета Росавтодор от 19 марта 2021 года поддержана концепция технических решений проекта, в том числе использование вантовой трехпилонной конструкции строительства мостового перехода.

«В настоящее время проводится работа с Минфином России по финансовым параметрам проекта», — сказал и.о. первого вице-премьера Якутии Дмитрий Бердников.

«2021 год стал годом практического начала подготовительных работ, куда в том числе входят вынос инженерной инфраструктуры, строительство временных дорог, устройство вахтовых поселков, технологических причалов и островков под устройство фундаментов главных опор», — резюмировал и.о. первого вице-премьера Якутии.

Далее народные депутаты задали докладчику свои вопросы.

Антонина Григорьева уточнила информацию о поручении вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по снижению проектной стоимости строительства Ленского моста и о финансировании половины стоимости моста из федерального бюджета.

По словам Дмитрия Бердникова, на сегодняшний день представленный проект считается оптимальным, по оценке экспертов по конструктивной части моста произвести дальнейшее удешевление невозможно.

Юрий Николаев задал вопросы относительно финансовой модели проекта в части компенсации средств инвестора, в том числе посредством взимания платы за проезд по мосту. Он также спросил о техническом решении по защите конструкций моста от обледенения.

Дмитрий Бердников подчеркнул, что оплата проезда через мост будет взиматься только с большегрузных автомобилей.

Виктор Губарев, задавая свой вопрос, отметил необходимость обозначения единой позиции парламента Якутии по поддержке строительства моста, поддержав соответствующее Постановление Госсобрания (Ил Тумэн). Парламентарий также задал вопрос о строительстве проездных путей к мосту.

Марина Силкина спросила о наличии в проекте строительства моста площадок для отдыха, смотровых площадок.

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Алена Атласова уточнилась о потенциальных способах удешевления стоимости строительства моста. Она подчеркнула необходимость привлечения местных кадров и студотрядов к масштабной стройке.

Александр Слоик отметил необходимость решения вопроса с подачей заявки на техническое присоединение стройки для приведения линий электропередач на нужды строительства.

Парламентарий Петр Аммосов спросил о вероятности начала строительства моста. Он отметил возможность изменения маршрутов паромных переправ.

Павел Петров спросил о названии мостового перехода, уточнился о соблюдении якутских традиций при строительстве моста.

Народный депутат Феодосия Габышева уточнилась о проведении независимых научных экспертиз проекта строительства моста.

Геннадий Васильев задал вопрос о влиянии мостового перехода на паводок.

Как отметил Дмитрий Бердников, по оценкам экспертов вантовый мост всего с тремя опорами не должен негативно повлиять на прохождение ледохода.

Иван Данилов отметил необходимость внесения изменений в планы по развитию города Якутска в связи со строительством моста.

Юрий Баишев выразил обеспокоенность в связи с возможностью подтопления населенных пунктов, располагающихся вблизи от места строительства моста. Он также отметил обеспокоенность населения относительно изымания земельных участков, подпавших под место строительства.

Народный депутат Валерий Лютый спросил, в чем преимущество выбора именно вантового моста.

Далее состоялись выступления народных депутатов.

Алиш Мамедов от лица компании «Якутцемент» выразил готовность в том, чтобы включиться в работы над претворением масштабного проекта в жизнь.

Юрий Николаев подчеркнул, что Ил Тумэн должен выступить единым фронтом и официально поддержать строительство моста, выразить мнение жителей республике о необходимости моста для повышения уровня жизни в Якутии.

Виктор Губарев также отметил необходимость обозначения единой позиции Госсобрания (Ил Тумэн) на федеральном уровне. Он подчеркнул, что должны быть защищены интересы граждан, которые проживают в зоне строительства моста.

Иван Данилов отметил необходимость подготовки четких прогнозов относительно мультипликативного эффекта от строительства для развития города Якутска и всей Якутии.

Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев поддержал предложение парламентариев относительно консолидации усилий всего парламентского корпуса и правительства республики вокруг данного проекта. Он отметил, что комитет подготовит Постановление Госсобрания (Ил Тумэн) о поддержке строительства моста через Лену, который будет рассмотрен на пленарном заседании парламента Якутии.