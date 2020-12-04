Легендарный модельер высоко оценила Arctic Fashion Show-2020

1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоялся показ якутских дизайнеров Arctic Fashion Show-2020. Темой показа 2020 года стало сохранение традиций народов Арктики и чистоты северной природы в условиях глобального изменения климата и вызовов СOVID-19.

Из-за пандемии организаторы приняли решение провести мероприятие в закрытом формате и пригласили столичных представителей fashion-индустрии присоединиться к телемосту в Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при президенте РФ в Москве. Среди гостей в онлайн-показе приняла участие известный российский модельер Ирина КРУТИКОВА.

По итогам показа Ирина Крутикова поделилась приятным впечатлением от представленных работ якутских дизайнеров и отметила высокий уровень показа.

«Я очень рада, что сегодня индустрия дошла до такого уровня, чтобы организовывать такие показы. И в Москве, я обращала внимание, в «Русском силуэте» была участница из Якутии и получила там призовое место. В общем, дело наше живет, главное — не опускать руки, и все больше и больше везде рассказывать и показывать Якутию. Ваших людей, ваши достижения, вашу природу, которая совершенно экзотична», — отмела модельер.

Также она обратила внимание на то, что теперь необходимо подумать о внедрении, производстве и дистрибуции новинок от якутских дизайнеров.

«В первый раз я попала в Якутию лет 10-15 назад, и она на меня произвела незабываемое впечатление. И я была ужасно расстроена тем, что, нигде и никто не знает, не видит того, что увидела здесь я. В то время я очень часто бывала за границей, работала с иностранными фирмами, участвовала в fashion-мероприятиях, и везде рассказывала про Якутию и звала коллег приехать сюда. Главное в Якутии – это экзотика, и то, какой народ живет в этой экзотике. Из раза в раз, сколько бы я ни приезжала в Якутию, я знакомилась с людьми на конкурсах народных промыслов. Эти люди делают потрясающие вещи! И я решила вывезти эти работы якутских мастеров в Италию и показать итальянской публике на ежегодном показе «Карнавал». Эти работы получили восторженные отзывы зрителей», — поделилась Ирина Крутикова.

Также она подчеркнула, что одним из трендов моды становится безотходное производство. По словам модельера, при создании новой одежды стоит сразу задуматься о возможности ее повторного использования и переработки, что необходимо учитывать в новых коллекциях якутских дизайнеров.

Arctic Fashion Show – это ежегодное событие в мире моды, которое проводится в Якутии с участием местных дизайнеров и представителей российской fashion-индустрии. Цель шоу – способствовать развитию модной индустрии в Якутии, поддержке и продвижению якутских модельеров, дизайнеров за пределами республики, показать национальный костюм как отражение новой картины мира. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией показ прошел в закрытом формате и транслировался в прямом эфире НВК «Саха» и instagram-аккаунте мероприятия.