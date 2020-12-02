Ледяной бык принесет всем удачу!

По ежегодной традиции в первый день зимы в Якутске на площади перед кинотеатром «Центральный» установлен символ грядущего года. «Ледяной бык» — совместная работа двух друзей.



Анатолий БОГОСЛОВ, автор проекта: «Работали над скульптурой с моим другом из Мегино-Кангаласского улуса Ефимом ФЕДОТОВЫМ. Процесс шел безостановочно течение недели, с утра до вечера. Мы думаем, что нынешняя скульптура получилась лучше, чем прошлогодняя, которая тоже стояла около «Центрального». Для большего эффекта сделали так, что у быка светятся глаза и из ноздрей выходит пар. Народу очень нравится. Это наш новогодний подарок горожанам и гостям столицы!»



Александр ТАРСКИЙ, заместитель директора кинотеатра «Центральный»: «Автором проекта является Анатолий БОГОСЛОВ, с которым прошлой зимой мы также ставили скульптуру Быка. Бык является символом зимы, олицетворением настоящих якутских морозов, поэтому по традиции ежегодно в декабре мы беремся именно за этот образ. Нашим созданием люди восхищаются, фотографируются на память. Думаю, что «Ледяной бык» приносет всем удачу, благополучие и главное — здоровье!»

