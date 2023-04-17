17.04.2023
19:35
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Якутск

Ледоход в Якутске ожидается раньше срока

Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Ледоход на реках Якутии в этом году ожидается на 1-3 суткок раньше обычных сроков.

📆 Вскрытие реки Лена в пределах Ленского и Олекминского районов ожидается 8-15 мая, на участке Покровск — Якутск — Кангалассы 15-18 мая, Сангар 19-21 мая, в районе п. Кюсюр в последних числах месяца.

В течение второй декады мая вскроются ото льда реки Алдан, Амга и Вилюй. Ледоход на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая, в устьевых участках рек в первой декаде июня.

📍Подтоплению во время весеннего паводка подвержены 9 населенных пунктов столицы: села Табага, Хатассы, Сырдах, Тулагино, Пригородный, Капитоновка, микрорайоны Даркылах, Кангалассы и микрорайон Марха.

✅ Для приема эвакуируемого населения на этих участках будет развернуто 11 пунктов временного размещения. Общая вместимость — 1350 человек. При необходимости будут развёртываться все ПВР в Якутске.

Источник: "Эхо столицы"

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