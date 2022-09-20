Куда сходить в дни празднования Дня Государственности Якутии?

В рамках столетия образования ЯАССР и Дня Государственности Республики Саха (Якутия), который отмечается 27 сентября, учреждения культуры республики подготовили насыщенную культурную программу. Как сообщил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, мероприятия будут проходить несколько дней.

По словам Владислава Левочкина, главным событием станут гастроли Большого театра России, которые пройдут на сцене Театра оперы и балета в преддверии праздника — 23 и 24 сентября.

— Безусловно, одним из главных событий праздничных дней в Год столетия ЯАССР станут гастроли главного театра страны – Большого театра. В Якутск с прекрасной программой приедут солисты балета и оркестр. Еще одним подарком жителям и гостям Якутска станет концерт Квинтета Игоря Бутмана в рамках XII Международного арктического музыкального фестиваля «Северное Сияние», который состоится 27 сентября также на сцене Театра оперы и балета. Помимо этого, Праздничный концерт «Сайдар Сахам Сирэ» состоится на площади Орджоникидзе, Цирк Якутии приглашает на «Парад Алле» в сквер цирка, «Россия – моя история» проведет квиз-игру «Наша Якутия», а Национальный центр «Симэх» откроет выставку «Геральдика Якутии». В ряде муниципалитетов состоятся дни открытых дверей в музеях, а на НВК Саха состоится показ документальных фильмов о легендарных политических деятелях Якутии, — отметил Левочкин.

С 22 сентября по 10 октября Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «СИМЭХ» приглашает на уникальную гражданско-патриотическую выставку «ГЕРАЛЬДИКА ЯКУТИИ». Выставка организована специально ко Дню Государственности Якутии. 27 сентября в 14.00 в ДДН им. Кулаковского состоится торжественное открытие и презентация экспозиции. Посетители смогут увидеть авторские работы якутских народных мастеров, которые в самых разнообразных техниках создали гербы муниципальных образований и столицы республики — города Якутска. Это будут гербы, выполненные в технике лоскутного шитья и даже бисероплетения. Также на в числе экспонатов работы автора Алексея Дьяконова — эксклюзивные костюмы Боотур Уус «Зов Предков» из фильма «Тайна Чингис Хаана».

Непосредственно 27 сентября коллектив Государственного цирка РС(Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых в 14.00 приглашает в сквер цирка на праздничное массовое гуляние с цирковым представлением «ПАРАД АЛЛЕ». В программе: цирковые номера, интерактивные игры, конкурсы, различные инсталляции, катание на пони, мастер-классы по жонглированию и эквилибру на катушке, ростовые куклы.

Также 27 сентября на сцене Театра оперы и балета Якутии состоится выступление Квинтета знаменитого джазмена, народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана в рамках XII Международного арктического музыкального фестиваля «Северное Сияние». Концерт приурочен 100-летию джаза и Дню Государственности РС(Я).

28 сентября в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится квиз-игра «Наша Якутия», направленная на расширение знаний по истории общественно — политической жизни Якутии начиная с ХVI века. В игре примут участие студенты учебных заведений Якутска.

Также в эти дни на телеканале НВК – Саха пройдут показы серии документальных фильмов об историях и судьбах видных политических деятелей республики.

День открытых дверей состоится в музеях государственности Республики Саха (Якутия) в с. Хатырык Намского улуса, с. Харбалах Верхневилюйского улуса, в с.Черкех Таттинского улуса, в г. Вилюйск Вилюйского улуса.