Кто в лидерах, а кто отстает — статистика вакцинации по Якутии на 2 января

По данным на 2 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 73,38% взрослых жителей, в городе Якутске — 76,36%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Момский районы. В пятерке отстающих – Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 98,48

2. Нижнеколымский район — 98,39

3. Среднеколымский район — 94,01

4. Верхнеколымский район — 91,95

5. Момский район — 91,74

6. Жиганский район — 89,96

7. Абыйский район — 86,41

8. Ленский район — 84,17

9. Оленекский район — 83,50

10. Усть-Янский район — 80,74

11. Оймяконский район — 79,39

12. Алданский район — 78,63

13. Усть-Майский район — 78,43

14. Нюрбинский район — 77,49

15. Анабарский район — 76,54

16. Якутск — 76,36

17. Хангаласский район — 74,35

18. Верхоянский район — 74,26

19. Булунский район — 73,35

20. Вилюйский район — 73,24

21. Томпонский район — 72,87

22. Эвено-Бытантайский район — 72,54

23. Сунтарский район — 71,60

24. Мегино-Кангаласский район — 71,29

25. Таттинский район — 70,75

26. Кобяйский район — 70,22

27. Горный район — 68,54

28. Усть-Алданский район — 67,24

29. Олекминский район — 67,03

30. Нерюнгринский район — 66,64

31. Амгинский район — 65,86

32. Мирнинский район — 65,09

33. Верхневилюйский район — 63,95

34. Намский район — 62,37

35. Чурапчинский район — 57,15.