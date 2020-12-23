Кровавая семейная драма в Якутии

Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуются уголовные дела об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Фигурантами обоих уголовных дел стали родные братья.

12 декабря 2020 года в селе Ойусардах 51-летний мужчина пришел домой, где проживал со своим 52-летним братом. Мужчина начал предъявлять претензии и укорять его за регулярное употребление алкоголя, отсутствие постоянной работы и финансовой помощи. На этой почве между братьями возник конфликт, и младший, схватив нож, нанес им удары в бедро и грудную клетку потерпевшего.

От полученных травм мужчина скончался через непродолжительное время на месте происшествия.

Похожий случай произошел в селе Сылгы-Ытар, где совместное употребление алкоголя и вспыхнувшая ссора привела к трагедии. Двое братьев 51 и 56 лет распивали спиртные напитки у себя дома, и в ходе застолья один из них начал предъявлять претензии родственнику в привычке пьянствовать не с ним, а другими приятелями. Отказ в просьбе дать денег привел подозреваемого в ярость, и он, схватив пустую бутылку из-под спиртного, начал наносить по телу, голове и лицу брата множественные удары. В какой-то момент бутылка разбилась, но подозреваемый не прекратил преступные действия и продолжил нанесение ударов так называемой «розочкой».

Спустя некоторое время потерпевший скончался, а подозреваемый был задержан.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, проводят необходимые процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.