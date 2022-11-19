Ковид в Якутии: все еще заразен

На 19.11.2022 г. выявлено 50 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 27 случаев, — Мирнинский и Среднеколымский районы – по 3 случая, — Алданский, Верхневилюйский, Жиганский, Ленский, Намский и Усть-Алданский районы – по 2 случая, — Абыйский, Нюрбинский, Таттинский, Усть-Майский и Хангаласский районы – по 1 случаю.

За последние сутки госпитализировано 8 человек или 16,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 50 случаев. За сутки 54,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 46,0%. На 19.11.2022 лечение в стационарах получают 15,1% больных, в амбулаторных условиях – 84,9%. За сутки выздоровело 20 человек. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.