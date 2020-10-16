Ковид не спит: Глава Якутии поручил предпринять меры

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил, что в республике предприняты меры по оптимизации процессов проверки на COVID-19, передает Оперштаб.

Оптимизирован график работы кабинетов компьютерной томографии (КТ).

Разрешено учитывать как окончательные результаты анализов методом ИФА или ИХА, а не только ПЦР. Это позволит на 30-35% снизить нагрузку на лаборатории ПЦР.

Коечный фонд в Якутске сегодня-завтра будет увеличен ещё на 100 коек, в первую очередь для тяжелобольных пациентов. Именно для них сегодня нужны дополнительные койки.

Проводится внутренняя оптимизация по работе ПЦР лабораторий, в итоге время получения анализов не должно превысить 3-4 дня.

Решается вопрос по стабильному кислородному снабжению Республиканской клинической больницы и Гериатрического центра РБ№3.