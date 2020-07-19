19.07.2020
12:09
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Коронавирус

Четверть Якутии прошла тест на коронавирус?

По состоянию на 19.07.20 г. в Якутии за сутки выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе: 

  • 38 случаев выявлено в Якутске, 
  • 2 – в Алданском районе, 
  • по 4 – в Булунском и Мегино — Кангаласском, 
  • 3 – в Ленском районе. 

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы 

За последние сутки зарегистрирован 1 летальный случай.Выздоровели – 79 человек.

Лабораториями республики проведено 2 807 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 273 485 тестов на коронавирусную инфекцию.

Источник: Оперштаб
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