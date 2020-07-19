Четверть Якутии прошла тест на коронавирус?

По состоянию на 19.07.20 г. в Якутии за сутки выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе:

38 случаев выявлено в Якутске,

2 – в Алданском районе,

по 4 – в Булунском и Мегино — Кангаласском,

3 – в Ленском районе.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы

За последние сутки зарегистрирован 1 летальный случай.Выздоровели – 79 человек.

Лабораториями республики проведено 2 807 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 273 485 тестов на коронавирусную инфекцию.