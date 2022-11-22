«Коробка храбрости» от министра юным якутянам

Медики Якутии участвуют в проекте по сбору игрушек — «Коробка Храбрости»

Минздрав Якутии присоединился к всероссийскому благотворительному проекту «Коробка Храбрости», который организовали сторонники партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Проект объединяет всех жителей страны и объявляет благотворительный сбор детских игрушек для передачи их в детские медицинские учреждения, в которых дети проходят продолжительную реабилитацию или лечение.

Якутский региональный Совет сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организует данную акцию в республике и приглашает к участию всех якутян.

В Минздраве и следующих медицинских учреждениях — Якутская городская больница №2, Якутская городская больница №3, Поликлиника №1, Медицинский центр г. Якутска, Якутский стоматологический центр, Якутский республиканский онкологический диспансер, установлены «Коробки Храбрости». Сотрудники, посетители больниц имеют возможность участвовать в проекте, положив в коробку новую игрушку для детей.

Собранные игрушки будут переданы детям, находящимся на лечении в Педиатрическом центре РБ №1-НЦМ, Научно-практическом центре «Фтизиатрия», Детской инфекционной клинической больнице, Республиканском детском туберкулезном санатории им. Т.П. Дмитриевой.

Свой подарок в «Коробку Храбрости» положила и министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

«Очень рады участвовать в этом проекте. Медицинские работники всегда поддерживают социальные проекты, особенно для наших детей. Мы понимаем важность таких добрых позитивных акций. С подарками малыши получат хорошие положительные эмоции, от которых будут выздоравливать быстрее!», — отметила министр здравоохранения Лена Афанасьева.