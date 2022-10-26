Виктор Лебедев провел совещание с оргкомитетом турнира Коркина

26 октября вице-президент Федерации спортивной борьбы РС(Я), депутат парламента Виктор Лебедев провел рабочее совещание с оргкомитетом Международных соревнований по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина.

В ходе встречи, он озвучил свое видение о предстоящем турнире, призванном увековечить память выдающегося тренера из народа саха. После осмотра зала в СК «Триумф», где пройдут церемония открытия, закрытия и схватки спортсменов, Виктор Николаевич, как опытный участник многих международных соревнований самого высокого уровня, дал рекомендации коллегам по организационным моментам. Как проинформировал руководитель республиканского Центра спортивной подготовки сборных команд Якутии Михаил Пахомов, все необходимые приготовления проведены, настрой и у участников, и у принимающей стороны, рабочий, позитивный.

В эти дни оргкомитет радушно встречает гостей из зарубежных стран и регионов России, в том числе из Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии, Кубы, Македонии, Австралии, Болгарии, Азербайджана, Польши, Ирана. На соревнованиях, которые пройдут в Якутске с 28 по 30 октября, заявлены в качестве участника чемпион Олимпийских игр 2020 года в Токио, двукратный чемпион мира, чемпион Европейских игр, чемпион Кубка мира Заурбек Сидаков, почетных гостей — чемпион Олимпийских игр в Афинах, пятикратный чемпион мира Хаджимурат Гацалов, олимпийский чемпион 2012 года, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России Джамал Отарсултанов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, трехкратный чемпион мира и Европы, пятикратный чемпион России Денис Царгуш, чемпион мира и Европы Абасгаджи Магомедов, чемпион мира и Европы 2021 года, заслуженный мастер спорта России Загир Шахиев и др.

Выслушав информацию ответственных лиц, Виктор Лебедев оценил работу оргкомитета положительно и пожелал удачи. «Отрадно, что, несмотря на международные санкции, спортсмены из разных стран откликнулись и прилетели в наш отдаленный регион принимать участие в международных соревнованиях!», — отметил один из самых титулованных спортсменов Якутии, генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев. Он выразил надежду, что турнир имени Коркина станет настоящим праздником спорта, откроет новые имена, а якутяне воочию увидят яркие схватки.